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Анекдот дня на 3 апреля

Анекдот дня на 3 апреля
Фото: Dietmar Plewka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Небольшая история от "Утра" рассмешит любого

Позвонила мне домработница и заявила, что переходит на удаленную работу. Когда я спросил, как же теперь поддерживать чистоту в доме, она меня успокоила. Оказывается, будет мне звонить и объяснять, что делать.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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