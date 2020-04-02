Небольшая история от "Утра" рассмешит любого

Позвонила мне домработница и заявила, что переходит на удаленную работу. Когда я спросил, как же теперь поддерживать чистоту в доме, она меня успокоила. Оказывается, будет мне звонить и объяснять, что делать.



