Запрещается выносить мусор и громко смеяться

В народе 4 апреля вспоминали святого великомученика Василия. Его величали “теплым” или “солнечным”, что легло в название памятного дня. Василий был жестоко казнен по приказу императора Юлиана, когда обвинил могучего полководца в вероотступничестве.

На Руси считали, что в этот день Солнце имеет наибольшую силу, и гадали на будущее. Считалось, что все предсказания, сделанные 4 апреля, сбудутся.

Существует поверье, что 4 апреля нельзя делать несколько дел одновременно. Поэтому хозяйкам не советовали готовить много блюд: скорее всего, они подгорят или будут пересолены. Также запрещено громко смеяться, чтобы не привлечь злых духов.

4 апреля нельзя никому рассказывать свои планы на будущее, иначе они точно не сбудутся. Мысли вслух разрушают энергетическую защиту, и человек оказывается открытым для болезней и сплетен. Хлеб нельзя есть, начиная с горбушки, иначе заболеет глава семьи.

Приметы на 4 апреля:

Если вороны вернулись и активно сбиваются в стаи, значит скоро придет теплая погода.

Придет ливень, если на небе видны синие облака.

Плохую погоду обещает мутноватое и “волнистое небо”.

Если птицы громко кричат возле домов, то скоро начнется дождь.

Ранее "Утро" рассказало гороскоп на 4 апреля для всех знаков.