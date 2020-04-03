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Что нельзя делать в день Василия Теплого: приметы на 4 апреля

Что нельзя делать в день Василия Теплого: приметы на 4 апреля
Фото: pixabay.com
Запрещается выносить мусор и громко смеяться

В народе 4 апреля вспоминали святого великомученика Василия. Его величали “теплым” или “солнечным”, что легло в название памятного дня. Василий был жестоко казнен по приказу императора Юлиана, когда обвинил могучего полководца в вероотступничестве. 

На Руси считали, что в этот день Солнце имеет наибольшую силу, и гадали на будущее. Считалось, что все предсказания, сделанные 4 апреля, сбудутся. 

Существует поверье, что 4 апреля нельзя делать несколько дел одновременно. Поэтому хозяйкам не советовали готовить много блюд: скорее всего, они подгорят или будут пересолены. Также запрещено громко смеяться, чтобы не привлечь злых духов. 

4 апреля нельзя никому рассказывать свои планы на будущее, иначе они точно не сбудутся. Мысли вслух разрушают энергетическую защиту, и человек оказывается открытым для болезней и сплетен. Хлеб нельзя есть, начиная с горбушки, иначе заболеет глава семьи. 

Приметы на 4 апреля:

Если вороны вернулись и активно сбиваются в стаи, значит скоро придет теплая погода. 

Придет ливень, если на небе видны синие облака. 

Плохую погоду обещает мутноватое и “волнистое небо”. 

Если птицы громко кричат возле домов, то скоро начнется дождь. 

Ранее "Утро" рассказало гороскоп на 4 апреля для всех знаков.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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