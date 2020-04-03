Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Анекдот дня на 4 апреля

Анекдот дня на 4 апреля
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Шутка от "Утра" поднимет настроение

Питомцы стали настоящим спасением от тоскливого карантина. Жил у нас во дворе бездомный пес Шарик. Никому был не нужен, все обходили стороной. Недавно вышел на балкон увидел его: чистый, вымытый, гуляет на поводке с женщиной из соседней квартиры...

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Время перемен: гороскоп на 3 апреля для всех знаков

Точный и правдивый астрологический прогноз

Трампа удивил поступок Путина

Президента США тема пропаганды сейчас не интересует

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей