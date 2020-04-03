Шутка от "Утра" поднимет настроение

Питомцы стали настоящим спасением от тоскливого карантина. Жил у нас во дворе бездомный пес Шарик. Никому был не нужен, все обходили стороной. Недавно вышел на балкон увидел его: чистый, вымытый, гуляет на поводке с женщиной из соседней квартиры...

