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Анекдот дня на 6 апреля

Анекдот дня на 6 апреля
Фото: Dietmar Plewka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Короткая история от "Утра" поднимет настроение на весь день

И правду говорят, что этот годы – год Крысы.

Ведем себя точно так же!

Все сидим по норам, при виде людей разбегаемся, вылезаем на улицу только за припасами.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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