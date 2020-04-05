Температура воздуха в среду прогреется до +19°C

На следующей неделе в Москве будет настоящая майская погода. С каждым днем столбики термометра будут подниматься все выше. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам специалиста, в столицу придет антициклон, который принесет с собой тепло. Так, в понедельник, 6 апреля днем в столице будет +7-9°C, во вторник станет еще теплее до +9-12°C, а вот ночью будет около 0°C и дождь.

В среду воздух, как передает "Российская газета", прогреется до +16°C, а в четверг столбики термометров покажут +19°C. 9 апреля не будет осадков, зато москвичам стоит ждать солнца.

Однако уже в пятницу, 10 апреля температура станет ниже, но при этом все еще будет выше нормы, на уровне майских значений. Днем ожидается +11-13°C, ночью +3-8°C.

А вот ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец считает, что в ближайшие две недели, а, может, и три, столицу ждет "погодная чехарда". В Москве, как он рассказал РИА "Новостям", будет то тепло, холодно и даже может быть снег.