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В Москву придет резкое потепление

В Москву придет резкое потепление
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Температура воздуха в среду прогреется до +19°C

На следующей неделе в Москве будет настоящая майская погода. С каждым днем столбики термометра будут подниматься все выше. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 

По словам специалиста, в столицу придет антициклон, который принесет с собой тепло. Так, в понедельник, 6 апреля днем в столице будет +7-9°C, во вторник станет еще теплее до +9-12°C, а вот ночью будет около 0°C и дождь. 

В среду воздух, как передает "Российская газета", прогреется до +16°C, а в четверг столбики термометров покажут +19°C.  9 апреля не будет осадков, зато москвичам стоит ждать солнца. 

Однако уже в пятницу, 10 апреля температура станет ниже, но при этом все еще будет выше нормы, на уровне майских значений. Днем ожидается +11-13°C, ночью +3-8°C. 

А вот ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец считает, что в ближайшие две недели, а, может, и три, столицу ждет "погодная чехарда". В Москве, как он рассказал РИА "Новостям", будет то тепло, холодно и даже может быть снег. 

Полина ИВАНОВА

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