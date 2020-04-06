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Анекдот дня на 7 апреля

Анекдот дня на 7 апреля
Фото: pixabay.com
Шутка от "Утра" вызовет улыбку

Вот вам совет от собачника со стажем.

Купите ошейник с поводком и выходите на улицу. 

Если вас остановят на улице, скажите, что потеряли собаку и ищете ее.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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