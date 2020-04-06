В праздник нельзя много работать и давать в долг

7 апреля православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Люди славят деву Марию, родившую Иисуса Христа.

Этот день начали массово отмечать к началу VIII в., чуть позже он пришел в обычаи западных христиан. Наши предки считали, что, в первую очередь, на Благовещение в доме должно быть хорошо убрано. При этом в праздник нельзя было много работать в поле и по хозяйству.

Также 7 апреля категорически запрещается сквернословить, ссориться и обижать близких, желать зла даже врагу. В этот день можно есть только рыбу и морепродукты, алкоголь и мясо находятся под запретом. Девушкам в этот день лучше ходить с распущенными волосами и не делать никаких причесок.

В Благовещение гадали на будущее: считалось, что предсказания сбудутся в ближайшее время.

Приметы на 7 апреля:

Если дать в долг даже соль, то в дом придет несчастье. Гроза на Благовещение означает сухое и жаркое лето в будущем. Если 7 апреля идет дождь, то посаженный урожай вырастет быстрее. Считается, что погода, которая была на Благовещение, останется на Пасху.

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