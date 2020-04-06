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Что нельзя делать в праздник Благовещения: приметы на 7 апреля

Что нельзя делать в праздник Благовещения: приметы на 7 апреля
Фото: pixabay.com
В праздник нельзя много работать и давать в долг

7 апреля православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Люди славят деву Марию, родившую Иисуса Христа.

Этот день начали массово отмечать к началу VIII в., чуть позже он пришел в обычаи западных христиан. Наши предки считали, что, в первую очередь, на Благовещение в доме должно быть хорошо убрано. При этом в праздник нельзя было много работать в поле и по хозяйству. 

Также 7 апреля категорически запрещается сквернословить, ссориться и обижать близких, желать зла даже врагу. В этот день можно есть только рыбу и морепродукты, алкоголь и мясо находятся под запретом. Девушкам в этот день лучше ходить с распущенными волосами и не делать никаких причесок. 

В Благовещение гадали на будущее: считалось, что предсказания сбудутся в ближайшее время. 

Приметы на 7 апреля:

  1. Если дать в долг даже соль, то в дом придет несчастье. 
  2. Гроза на Благовещение означает сухое и жаркое лето в будущем. 
  3. Если 7 апреля идет дождь, то посаженный урожай вырастет быстрее. 
  4. Считается, что погода, которая была на Благовещение, останется на Пасху.

Ранее "Утро" поделилось гороскопом на апрель для всех знаков зодиака.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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