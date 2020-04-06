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Чума и коронавирус: картина оказалась слишком похожей

Чума и коронавирус: картина оказалась слишком похожей
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Во время эпидемии дворяне и торговцы разносили заразу по всем губерниям

При слове "эпидемия" у большинства людей возникают ассоциации с "черной смертью", что не удивительно. Со времен Юстиниановой чумы, которая началась в Египте и унесла жизни 100 миллионов человек, болезнь стала наказанием для всего человечества.

В средневековую Европу чума пришла в середине XIV в. и уже тогда зацепила северные русские города, включая Новгород и Псков. Население многих небольших городов, вроде Белоозера, вымерло полностью. По некоторым данным, эпидемия дошла и до Москвы, где погубила великого князя Симеона Гордого, который мог заразиться чумой в Новгороде или при контакте с зараженным.

Но главная эпидемия разразилась в России в XVII веке. Ситуация усугубилась еще и тем, что Москва вела войну с Речью Посполитой.

Чума пришла летом 1654 г., в январе 1655-го затихла, но лишь чтобы разгореться с новой силой в 1656 – 1657 годах.

Интересно, что уже тогда, согласно летописям, люди достаточно грамотно противостояли чуме, покидая города и селясь в буквальном смысле в лесах. Считалось, что "моровая язва" обитала в Европе и в исключительных случаях проникала на северо-запад России. Поэтому для жителей Москвы чума стала шоком. В конце июня 1654 г. при дворе боярина Василия Шереметева скоропостижно умерли 30 человек.

В городе началась эпидемия, но народу толком ничего не говорили. Патриарх Никон увез царицу Марию Ильиничну в Троице-Сергиев монастырь. Туда же поехали семьи знатных бояр. Сам царь Алексей Михайлович остался под Смоленском, так как Россия воевала с поляками. В Москве остались бояре Пронские и Хилковы, однако считается, что столицей во время чумы управлял Никон.

Сначала москвичи не обращали особого внимания на болезнь, но, когда количество смертей резко возросло, жители в панике начали бежать из Москвы, разнося чуму по соседним городам.

Как сейчас на дачах спрятались от коронавируса современные москвичи, тогда по подмосковным деревням разъехались дворяне и придворные чины. В городе осталась, в основном, беднота.

Москву закрыли и поставили посты на дорогах. За нарушение "карантина" могли казнить. В столице начались грабежи, торговля остановилась, из тюрем разбежались заключенные. Погибли тысячи людей, включая большинство стрельцов и госслужащих.

Всюду лежали мертвые, которых просто не успевали хоронить. Священники заражались, отпевая усопших, поэтому им быстро запретили это делать под страхом смертной казни. Дворы умерших от чумы сжигали. В противном случае мародеры грабили имущество и разносили заразу.

Кремль заперли. Москва превратилась в город-призрак. В это время чума достигла Звенигорода, Тулы, Калуги, Суздаля, Нижнего Новогорода, Костромы и многих других городов. Интересно, что до Новгорода она не дошла – зараза распространялась с другой стороны.

Считается, что чуму активно переносили стрельцы, а также ремесленники и торговцы, которые бежали в родные города из Москвы. Чтобы спастись от болезни, люди убегали в леса, но большинство из них умирали.

Только осенью эпидемия пошла на спад. Никто не знает точно, сколько жизней унесла в эти годы в России чума, но, по примерным оценкам, около 800 тысяч человек.

Александр ИЛЬИН

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