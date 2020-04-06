Повысить уровень тестостерона помогут специальные упражнения и прогулки

Проблемы с потенцией возникают у многих мужчин, особенно после 50 лет. На это влияют многие факторы: вес, физическая активность в течение дня, стресс и даже некоторые продукты питания. Сохранить радость интимной жизни помогут простые советы, следование которым и нормализует выработку тестостерона.

Здоровая сердечно-сосудистая система – залог постоянной эрекции. Именно поэтому кардионагрузки улучшают не только кровообращение, но и потенцию. По словам автора Яндекс.Дзен-канала "ВЗдоровье", аэробные тренировки в некоторых случаях даже помогают вылечить импотенцию – 30 минут в день бега, игры в теннис или плавания пойдут организму на пользу.

Также чтобы проблемы с эрекцией не возникали как можно дольше, необходимо чаще бывать на солнце. Мелатонин, который вырабатывается в темноте, помогает лучше заснуть организму, влияя и на либидо. Именно поэтому автор блога советует не выключать свет при интимной близости.

Популярные упражнения Кегеля, вопреки заблуждению, полезны не только женщинам. Укрепление интимных мышц пойдёт на пользу и мужчинам: это улучшит эрекцию и повысит выносливость.

Две-три чашки кофе в день также окажут благоприятное влияние на организм мужчины, пишет автор блога. Кофеин расширяет сосуды и улучшает кровообращение, что напрямую связано с потенцией.

Также важно следить за питанием. Именно поэтому специалисты советуют есть мужчинам больше бананов, перца и чеснока. Также в рацион необходимо включить продукты, богатые витамином B и омега-3 кислотами: рыбу, авокадо, яйца, арахис и свинину.

Ранее эксперты предупредили об опасности грейпфрута. В сочетании с препаратами для потенции этот фрукт серьезно навредит организму.