Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Анекдот дня на 8 апреля

Анекдот дня на 8 апреля
Фото: pixabay.com
Актуальная шутка от "Утра" поднимет настроение

Вы знали, кто такой карантье?

Это человек, который сдает свою собаку в аренду для прогулок во время карантина. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Что нельзя делать в праздник Благовещения: приметы на 7 апреля

В праздник не стоит много работать и давать в долг

Саудовская Аравия назвала России свои требования по нефти

Эр-Рияд хочет "застолбить" сегодняшний уровень

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей