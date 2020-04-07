Народное средство поможет от высокого давления

Лук и его шелуха с древних времен считались одними из самых полезных ингредиентов, помогающих от многих болезней. В этом продукте есть множество витаминов, а также калий, фосфор и кальций.

Например, из луковой шелухи можно приготовить чай, который снизит повышенное давление. Для заваривания напитка понадобится:

Измельченная шелуха – 1 ст.л.

Чабрец – 1 ч.л.

Кипяченая вода – 0,5 л.

Чабрец и шелуху нужно залить кипятком, дать настояться в термосе один час и процедить. Употреблять такой напиток надо три раза в день до еды в течение двух недель.

Отвар из луковой шелухи полезен не только для страдающих от гипертонии, но и тех, кто часто болеет. Ведь лук повышает иммунитет и считается противопростудным средством.

Также из лука можно сделать простую мазь от мозолей. Для этого надо смешать измельченную шелуху с вазелином в пропорции 1:3. Хранить это народное средство надо в холодильнике, – дополняет автор блога "Здоровье, молодость и долголетие".

Несмотря на всю пользу лука, у таких природных лекарств есть противопоказания. Например, шелуху не стоит использовать тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта, а также при аллергии на этот продукт. Перед применением народного средства стоит проконсультироваться с врачом.