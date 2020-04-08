Таинственный бизнесмен закидывает звезду "Кривого зеркала" цветами и дорогими подарками

Со времени скандального развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна прошел уже год. За это время о том, что происходит в личной жизни артистки, знали лишь единицы – те, кого допустили в ближний круг. Сейчас же начали всплывать первые подробности. Оказалось, что уже долгое время за 67-летней актрисой увивается мужчина.

О переменах в жизни артистки рассказали ее коллеги. Не так давно Степаненко вышла из тени и стала вести новое шоу на втором канале страны. Поговаривают, что зарплата у ведущей огромная – речь идет о цифре с шестью нулями.

"Не случайно, у Елены Григорьевны объявился поклонник",

– отметил знакомый с ситуацией источник.

По его словам, похорошевшая Степаненко получает подарки, комплименты от богатого бизнесмена, который моложе ее на несколько лет. Но на этом, увы, все и заканчивается. Юмористка призналась, что пока не готова связать свою жизнь с новым мужчиной, нужно время, пишет сайт "Комсомольская правда".

Однако сама Елена слухи вокруг своей личной жизни никак не комментирует. Поэтому подтверждения этой информации нет.

Сейчас Степаненко тесно общается со своей падчерицей – дочерью Петросяна от первого брака Викториной. Женщина приехала навестить мачеху из США и застряла в Москве из-за вспышки коронавируса.