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Анекдот дня на 9 апреля

Анекдот дня на 9 апреля
Фото: pixabay.com
Короткая история от "Утра" вызовет улыбку и поднимет настроение на весь день

Лорд Баскервиль и дворецкий Бэрримор обедают. Генри Баскервиль спрашивает у слуги: 

– Бэрримор, что это за леденящий душу вой стоит на улице?

– Это собака Баскервилей, сэр. Ее в 20-й раз выводят гулять, сэр.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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