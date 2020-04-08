Анекдот дня на 9 апреля

Фото: pixabay.com

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Короткая история от "Утра" вызовет улыбку и поднимет настроение на весь день

Лорд Баскервиль и дворецкий Бэрримор обедают. Генри Баскервиль спрашивает у слуги: – Бэрримор, что это за леденящий душу вой стоит на улице? – Это собака Баскервилей, сэр. Ее в 20-й раз выводят гулять, сэр.

