День Матрены: что нельзя делать 9 апреля
Православные отмечают день Матрены Настовицы 9 апреля. Издревле считалось, что мученица покровительствует хозяйкам. Поэтому в этот день старались работать по дому, в огороде или заниматься рукоделием.
Что нельзя делать 9 апреля:
1. В этот день опасно ругаться. На Руси верили, что поссорившиеся уже никогда не помирятся. Лучше вообще меньше разговаривать.
2. Также не стоит лениться. Ведь 9 апреля вся работа спорится.
3. Не нужно ревновать. Издревле верили, что это чувство приносит несчастье.
4. Косметические процедуры, сделанные в этот день, могут вызвать кожные заболевания.
5. Готовить на скорую руку нельзя. Обед и ужин должны быть полноценными и сделанными с любовью.
Приметы и суеверия на 9 апреля:
1. Если петух не поет, через несколько дней пойдет дождь.
2. Соловей запел, сидя на деревьях, – год будет неурожайным.
3. А вот туман утром предвещает урожайный год.
4. Ясную погоду принесет чибис.
Традиции и обряды на 9 апреля:
1. В этот день непременно молились Матрене и просили ее помочь в работе.
2. На Руси 9 апреля перебирали запас репы и из одной хорошей части готовили вкусные блюда, а другую оставляли для посева. Для отменного урожая хозяйка должна помыться и надеть чистое белье.
3. Издревле в этот день белили сотканные холсты.
4. 9 апреля из дома выкидывали весь старый хлам, а одежду и предметы обихода складывали в общую кучу, чтобы малоимущие могли взять оттуда необходимое.
5. Также люди верили, что необходимо убраться в доме.
6. Чтобы избавиться от недугов, тряпкой терли больное место, а после сжигали ее на костре.
Ранее "Утро" поделилось подробным и правдивым гороскопом на апрель для всех знаков.
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