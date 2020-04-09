Он станет править миром в возрасте 33 лет

Нострадамус, известный французский предсказатель и ученый, предсказал приход Антихриста к власти. Случится это совсем скоро – в 2033-м, спустя 33 года после рождения вселенского зла.

В подтверждение этому стоит обратить внимание на катренам Нострадамуса.

"Год 1999, седьмой месяц: с неба придет великий Царь ужаса" – уточняется в тексте 72 катрена. Речь, судя по всему, о зачатии Антихриста, который должен появиться на свет недоношенным.

Мало того, что править миром Царь зла начнет в возрасте Христа – в 33 года – так еще и распятию Иисуса будет ровно 2 тысячи лет. Магия числе не случайна. Многие исследователи связывают ее с началом Второго пришествия.

Однако, если до конца света по Нострадамусу у нас есть еще немного времени, то бороться с коронавирусом нужно как можно оперативнее, ведь жертв китайской инфекции становится все больше.

Болгарская ясновидящая Ванга предрекала миру спасение от китайской инфекции. Спасителем для всех государств станет Россия, которая выйдет из борьбы с COVID-19 с гордо поднятой головой. Нострадамус, в свою очередь, не оставил конкретного указания, кто же спасет человечество от "заразы с востока".

Ранее "Утро" писало, что о появлении коронавируса было сказано еще в Священном Писании.



