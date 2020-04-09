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Анекдот дня на 10 апреля

Анекдот дня на 10 апреля
Фото: pixabay.com
Смешная шутка от "Утра" поднимет настроение на весь день

Одному мужчине очень надоел его кот. Он решил избавиться от животного и отвез его в лес, но питомец быстро вернулся. Так было еще много раз. Однажды хозяин не выдержал и увез кота очень далеко, а потом нес его на руках, специально запутывая дорогу.

Мужик отпустил кота, а потом понял, что не может найти дорогу домой. Решил позвонить жене:

– Кот вернулся?

– Да, снова!

– Ну-ка, дай ему телефон…

Дарья ПЕТРОВА

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