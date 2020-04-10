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Анекдот дня на 11 апреля

Анекдот дня на 11 апреля
Фото: pixabay.com
Отвлекитесь от проблем и посмейтесь над шуткой от "Утро.ру"

Из-за карантина, который ввели на фоне пандемии коронавируса, парикмахерские и салоны красоты не работают. Если они не откроются в ближайшее время, 90% блондинок попросту исчезнут с лица Земли!

Кристина ЧЕРНИКОВА

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