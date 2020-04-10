Приметы на 11 апреля: чем заняться в день березы
Наши предки 11 апреля отмечали праздник березы, или Брещанье. В этот день к деревьям относились особенно внимательно. Считалось, что вместе с родными надо прогуляться по березовой роще, обнять ствол дерева.
Также 11 апреля можно собирать березовый сок. По поверьям, именно в этот день он очень вкусный и полезный. Считалось, что этот напиток способен вылечить болезни.
Народные приметы на 11 апреля
Ливень в этот день предсказывает богатый урожай.
Если березового сока очень много, то лето будет дождливым.
Увидеть в этот день лебедя – к хорошей погоде.
Облака, быстро двигающиеся в одну сторону, – предвестники жары.
Гром в этот день символизирует скорое возвращение холодов.
Обычаи и традиции в день березы
На Руси верили, что березовый прутик способен вылечить простуду у ребенка.
Если воткнуть березовую ветку под крышу дома, то она будет защищать жилище от молний.
Береза рядом с домом будет отпугивать зло и сохранять благополучие.
Если сложить ветки березы в огороде, то вредители не съедят урожай.
Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на апрель для всех знаков.
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