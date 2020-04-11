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Анекдот дня на 12 апреля

Анекдот дня на 12 апреля
Фото: pixabay.com
Минутка юмора от Утро.ру

Переписка на сайте.

Вопрос от покупателя по объявлению "Продаю "Запорожец".

– Сколько?

– Один.

– Сколько стоит?

– Да уже лет пять как стоит.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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