Анекдот на 13 марта

Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

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Актуальная шутка от "Утро.ру" поднимет настроение в день строгого карантина

"Да что вы знаете о самоизоляции!" – завопил Робинзон Крузо.