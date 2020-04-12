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Анекдот на 13 марта

Анекдот на 13 марта
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Актуальная шутка от "Утро.ру" поднимет настроение в день строгого карантина

"Да что вы знаете о самоизоляции!" – завопил Робинзон Крузо. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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