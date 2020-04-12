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Излюбленный овощ домохозяек поможет вернуть мужскую силу

Излюбленный овощ домохозяек поможет вернуть мужскую силу
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
Лук раньше запрещали в мужских монастырях

Мужчины старше 40 лет часто испытывают проблемы с потенцией. Однако для того, чтобы решить деликатную проблему, достаточно приобрести излюбленный овощ всех домохозяек – лук.

В его составе есть афродизиак, который поможет не ударить в грязь лицом. Автор Яндекс.Дзен-канала "Знаю, что ем" пишет, что овощ раньше запрещали в мужских монастырях.

К тому же и красный, и белый лук разжижают кровь, помогая избежать тромбоза, и улучшают скорость поступления кислорода в мозг. 

Ранее "Утро.ру" писало о диете долгожителя, которая позволит сохранить потенцию после 70 лет

Полина ЛЕДОВСКИХ

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