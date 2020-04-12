Сытное блюдо полюбят все члены семьи

Любой, даже самый обычный ужин, можно превратить в праздник. Достаточно удивить близких вкусным блюдом. "Утро.ру" публикует рецепт сочной курицы, которую стоит подавать на горячее.

Ингредиенты: 1 кг. курицы, 3 столовые ложки растительного масла, 2 салатных луковицы, 1 столовая ложка томатной пасты, 3 столовые ложки сметаны, 1/2 столовая ложка соли, 1/2 чайной ложки куркумы, перец (по вкусу), 1 чайная ложка паприки, 170 мл. воды, 2 зубчика чеснока, 2 лавровых листа.

Приготовление:

Моем куриное мясо. Можно использовать любые части. На сковороду выливаем растительное масло и выкладываем мясо. Обжариваем курицу до золотистой корочки и снимаем с огня.

Мелко рубим лук, обжариваем на растительном масле. Доведя его до золотистого цвета, выливаем томатную пасту и сметану. Высыпаем приправы, даем соусу немного покипеть, буквально 1-2 минуты.

В сковороду к заправке выкладываем курицу. Соус должен полностью покрыть мясо. Если так не получается, просто добавьте воды. Тушим блюдо под крышкой по полчаса с каждой стороны. За 10 минут до готовности кладем лавровый лист и чеснок.

Приятного аппетита!

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