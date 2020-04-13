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Анекдот дня на 14 апреля

Анекдот дня на 14 апреля
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Короткая шутка от "Утро.ру" поднимет настроение на весь день

В первый год нашей супружеской жизни жена как-то сказала мне:

– Принимай решение, ты же глава семьи!

– Почему это я? Мы же с тобой вместе обо всем договариваемся обычно, – удивился я.

– Ну и что, все равно ты главный.

– Да почему?

– Не спорь со мной, я сказала!

Ну и с тех самых пор в нашей семье главный я.

Карина СИРАЗОВА

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