В доме проводят генеральную уборку и предлагают угощения

14 апреля на Руси называли днем Марьи, когда весна вступала в свои права и бурно таяли снега. Из-за этого начиналось большое половодье. К середине апреля крестьяне экономили на еде, потому что не знали, когда смогут собрать следующий урожай.

На день Марьи было принято проводить большие уборки дома и избавляться от ненужного мусора. По традиции большое внимание уделяли входной двери: ее следовало отмывать специальным раствором воды с цветочным медом. 14 апреля следует угостить домового – поставить ему блюдечко с молоком или горячей кашей.

Считалось, что именно с 14 апреля наступает настоящая весна вместе с половодьями. Большинство примет и предсказаний в этот день связано с погодой на ближайшие месяцы. Считается, что сны на 14 апреля сбудутся в течение недели.

Приметы на 14 апреля:

Если небо на день Марьи остается звездным и ясным, то лето будет теплым и удачным во время посаженного урожая. Летом будет много засух, если на 14 апреля случится гроза. Потепления можно ожидать, если ночью на 14 апреля на небе не видно звезд. Если на день Марьи заметить пчел, то теплая погода сохранится на всю весну. На закате заметны молнии, значит совсем скоро пойдет дождь.

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