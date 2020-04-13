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Самая полезная еда для потенции: силы вернут привычные продукты

Самая полезная еда для потенции: силы вернут привычные продукты
Фото: bge images/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
Несколько блюд помогут восстановить здоровье дома

Для поддержания мужских сил во время небольшой активности дома в рацион следует ввести продукты с большим содержанием белка и полезных жиров. Например, в сале содержится антиоксидант, который благоприятно влияет на потенцию. 

Эндокринолог-уролог Евгений Греков рассказал, что для поддержания мужской силы необходимо регулярно съедать продукты с высоким содержанием холестерина, который является основой для построения тестостерона. Специалист призвал обратить внимание также на рыбу, креветки, квашеную капусту вместе с луком и свежую петрушку. 

В период самоизоляции важно следить, чтобы жирная пища не превышала ежедневной нормы по калориям, что в будущем может привести к хроническим заболеваниям. Врач-диетолог Наталья Круглова посоветовала съедать в день не больше 20-30 г сала, передает “Москва 24”. 

Недостаток полезных для половых гормонов жиров можно получить в орехах, семечках и нерафинированных маслах. 

Ранее "Утро" рассказало о диете, которая поддержит потенцию после 70 лет.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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