Забавная шутка от "Утро.ру" заставит улыбнуться даже в плохую погоду

Теща подарила зятю на день рождения три галстука. Мужчина надел один из них и сел за праздничный стол. Теща и заявляет ему:

– Значит, два других тебе не понравились?