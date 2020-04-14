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Анекдот на 15 апреля

Анекдот на 15 апреля
Фото: pixabay.com
Забавная шутка от "Утро.ру" заставит улыбнуться даже в плохую погоду

Теща подарила зятю на день рождения три галстука. Мужчина надел один из них и сел за праздничный стол. Теща и заявляет ему:

– Значит, два других тебе не понравились? 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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