Американские ученые нашли способ продлить существование человека

Исследователи из Стэнфордского университета пришли к выводу, что регулярные физические нагрузки позволяют мышцам восстанавливаться, что и способно продлить жизнь. По словам исследователей, тренировки действительно являются секретом долгой жизни.

Такой вывод был сделан после эксперимента на мышах. Грызунов разделили на две группы – взрослые и молодые, а в клетке для них установили колесо для бега.

Как оказалось, тренировки имели эффект только для "старых" мышей. Они быстрее восстанавливались. Этот факт ученые связывают с омоложением стволовых клеток, которые участвуют в построении волокон мышц, – пишет Nature Metabolism.

Как добавляет "Подмосковье сегодня", после исследования ученые планируют создать препарат, который ускорит восстановление тканей.



Стоит отметить, что у другой группы мышей такого эффекта не было, так как их клетки работали в обычном режиме.