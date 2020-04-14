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В США раскрыли секрет долгой жизни

В США раскрыли секрет долгой жизни
Фото: pixabay.com
Американские ученые нашли способ продлить существование человека

Исследователи из Стэнфордского университета пришли к выводу, что регулярные физические нагрузки позволяют мышцам восстанавливаться, что и способно продлить жизнь. По словам исследователей, тренировки действительно являются секретом долгой жизни.

Такой вывод был сделан после эксперимента на мышах. Грызунов разделили на две группы – взрослые и молодые, а в клетке для них установили колесо для бега.

Как оказалось, тренировки имели эффект только для "старых" мышей. Они быстрее восстанавливались. Этот факт ученые связывают с омоложением стволовых клеток, которые участвуют в построении волокон мышц, – пишет Nature Metabolism.

Как добавляет "Подмосковье сегодня", после исследования ученые планируют создать препарат, который ускорит восстановление тканей.

Стоит отметить, что у другой группы мышей такого эффекта не было, так как их клетки работали в обычном режиме. 

Дарья ПЕТРОВА

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