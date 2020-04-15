Православные в этот день чтят память Никиты Исповедника

На Руси в этот день с особенным почтением относились к воде. Считалось, что 16 апреля разливаются реки, просыпается Водяной. Чтобы улов был хорошим весь год, рыбаки задабривали мистическое существо. Например, были принято налить в водоем немного масла и приговаривать, что это Водяному. Если вода начинала волноваться, значит, реки будут полны рыбы.

16 апреля: традиции и обычаи

В водоем в этот день кидали пшенную кашу, хлеб и остатки еды. Считалось, что еда должна успокоить Водяного. Только после этого обряда можно было спокойно рыбачить.

Также удачу должен был принести обряд с хлебом. Куски выпечки валяли в соли и освящали в церкви, а затем хлеб вешали на рога коров. Это должно было задобрить святых, которые оказывали помощь крестьянам.

Также заручиться поддержкой водных духов можно было, если бросить в воду обезглавленного гуся. Причем голову птицы надо было отнести обратно на птичник, чтобы Домовой не заметил пропажу.

Приметы на 16 апреля

Если лед к этому дню не тронулся, то улова весной не будет.

Сильный ветер сигнализирует о богатом урожае осенью.

Если днем жаркая погода, а вечером прохладно, то хорошая погода задержится надолго.

Ясная ночь – к возвращению заморозков.

Сны на 16 апреля – вещие.

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