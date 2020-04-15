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Анекдот дня на 16 апреля

Анекдот дня на 16 апреля
Фото: pixabay.com
Злободневная шутка от "Утро.ру" подарит хорошее настроение даже на самоизоляции

Пандемия коронавируса – люди в панике сметают с полок супермаркетов крупы и туалетную бумагу.

– Девушка, вы не подскажете, у вас гречка осталась? – спросил один из покупателей у сотрудницы магазина.

– Да, конечно. Идите в отдел деликатесов. Увидите гречку сразу же за черной икрой.

Карина СИРАЗОВА

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