Злободневная шутка от "Утро.ру" подарит хорошее настроение даже на самоизоляции

Пандемия коронавируса – люди в панике сметают с полок супермаркетов крупы и туалетную бумагу.

– Девушка, вы не подскажете, у вас гречка осталась? – спросил один из покупателей у сотрудницы магазина.

– Да, конечно. Идите в отдел деликатесов. Увидите гречку сразу же за черной икрой.