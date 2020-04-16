Отвлекитесь от проблем вместе с "Утро.ру"

На фоне тревожных сводок о пандемии коронавируса есть и хорошие новости.

Скоро майские праздники, почти десять дней выходных! Наконец-то можно побыть дома и пообщаться с родными.