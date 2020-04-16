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Анекдот дня 17 апреля

Анекдот дня 17 апреля
Фото: dpa/picture-alliance
Отвлекитесь от проблем вместе с "Утро.ру"

На фоне тревожных сводок о пандемии коронавируса есть и хорошие новости.

Скоро майские праздники, почти десять дней выходных! Наконец-то можно побыть дома и пообщаться с родными.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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