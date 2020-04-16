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"Бразильский Нострадамус" предсказал гибель 80 процентов людей

"Бразильский Нострадамус" предсказал гибель 80 процентов людей
Фото: pixabay.com
Земля опустеет к 2043 году

Нашу планету совсем скоро постигнет катастрофа. К 2043 году население Земли сократится на 80 процентов. Страшным предсказанием поделился Хуселино Нобрего де Лус, которого называют "бразильским Нострадамусом". 

Медиум акцентирует внимание на том, что бедствие спровоцирует само человечество. 

Отметим, что трудится прорицатель простым учителем. Предсказывать будущее он начал еще в молодые годы. И многие из пророчеств де Луса сбылись. Например, он увидел смерть принцессы Дианы и нападение террористов на США, пишут "Аргументы недели". 

Ранее "Утро.ру" рассказало, что совсем скоро Землей начнет править антихрист.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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