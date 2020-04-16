Природное средство для потенции: как повысить тестостерон
Решить проблему с потенцией можно не только с помощью лекарств. Спасет натуральное средство – перец чили. Он хорошо влияет на мужской организм: повышает уровень гормона тестостерона и восстанавливает потенцию.
Такой эффект от специи обусловлен его составом. В перце есть полный набор необходимых витаминов и полезных веществ – железо, калий, фосфор, а также аскорбиновая кислота.
Эти компоненты улучшают работу половой системы мужчины. Кроме того, перец может повлиять на внешность. Регулярное употребление специи делает организм выносливее и замедляет выпадение волос, – пишет автор блога "Балканский знахарь".
Польза перца чили еще и в том, что он повышает иммунитет. Справиться с простудой у тех, кто использует эту специю в кулинарии, получится быстрее. Сопротивляемость организма к вирусам также повысится, что особенно актуально в разгар пандемии коронавируса.
Еще одно приятное следствие употребления перца –
ускорение метаболизма. Из организма будут уходить вредные токсины, а жир расщепляться
быстрее.
В России стали чаще красть еду: новости о коронавирусе на утро 16 апреля
Дошедшие до ручки грабители нападают на беззащитных пенсионеров
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Коронавирус вывел из строя очередной авианосец
- Умирающие от коронавируса врачи в США устроили протест
- В Китае высказались об искусственном создании COVID-19
- Японские власти могут ввести режим ЧС по всей стране
Здоровье
- Здоровое тело за 10 минут: простой комплекс упражнений для пенсионеров
- Зарядка для пожилых: пять упражнений продлят молодость
- Для памяти и сердца: сухофрукты поддержат здоровье после 50 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик