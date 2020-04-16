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Природное средство для потенции: как повысить тестостерон

Природное средство для потенции: как повысить тестостерон
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Вернуть мужскую силу поможет специя

Решить проблему с потенцией можно не только с помощью лекарств. Спасет натуральное средство – перец чили. Он хорошо влияет на мужской организм: повышает уровень гормона тестостерона и восстанавливает потенцию.

Такой эффект от специи обусловлен его составом. В перце есть полный набор необходимых витаминов и полезных веществ – железо, калий, фосфор, а также аскорбиновая кислота.

Эти компоненты улучшают работу половой системы мужчины. Кроме того, перец может повлиять на внешность. Регулярное употребление специи делает организм выносливее и замедляет выпадение волос, – пишет автор блога "Балканский знахарь". 

Польза перца чили еще и в том, что он повышает иммунитет. Справиться с простудой у тех, кто использует эту специю в кулинарии, получится быстрее. Сопротивляемость организма к вирусам также повысится, что особенно актуально в разгар пандемии коронавируса.

Еще одно приятное следствие употребления перца – ускорение метаболизма. Из организма будут уходить вредные токсины, а жир расщепляться быстрее.  

Дарья ПЕТРОВА

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