Улыбнитесь вместе с короткой шуткой от "Утро.ру"

Во время самоизоляции традиционный обряд на Пасху придется изменить. Стукание крашенными яйцами нужно будет делать так: в режиме онлайн-конференции участники одновременно ударяют ими по экрану ноутбука или мобильного телефона. Победителем станет тот, кто разобьет яйцо раньше, чем экран.