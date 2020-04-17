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Анекдот дня на 18 апреля

Анекдот дня на 18 апреля
Фото: pixabay.com
Улыбнитесь вместе с короткой шуткой от "Утро.ру"

Во время самоизоляции традиционный обряд на Пасху придется изменить. Стукание крашенными яйцами нужно будет делать так: в режиме онлайн-конференции участники одновременно ударяют ими по экрану ноутбука или мобильного телефона. Победителем станет тот, кто разобьет яйцо раньше, чем экран.

Ольга ФЕДОРОВА

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