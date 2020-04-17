Православные в этот день чтят память мученика Феодула

По народному календарю 18 апреля считается днем Федула-ветреника. Считается, что именно с этого дня начинаются теплые весенние ветры. В 2020 году 18 апреля совпадает с Великой субботой, которую также называют Страстной.

Запреты в Страстную субботу

В этот день стоит есть только сырую еду.

Употреблять алкоголь строго запрещено.

От танцев и смеха также лучше отказаться.

Уборку, работы с землей и рукоделие лучше перенести на другой день.

Охота и рыбалка под запретом.

Народные приметы на 18 апреля

Если птицы вьют гнезда на солнце, значит, лето будет холодным.

Жаркий день и холодная ночь предвещают хорошую погоду.

Если березового сока много, то лето будет дождливым.

В этот день можно гадать.

Ранее "Утро.ру" публиковало славянский гороскоп на 2020 год.