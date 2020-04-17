Прогноз предсказателя на 2020 год

Если верить пророчеству Вольфа Мессинга, то в ближайшие месяцы Россию ждет много перемен. Выпадут на долю страну и испытания. Однако уже к концу 2020 года жизнь наладится – граждане начнут зарабатывать больше, а качество образования и медицины заметно повысится.

Но без перемен не обойдется. В стране появится новый политический лидер, – считал предсказатель. Ждать военных конфликтов не стоит, однако не исключено, что границы государства могут увеличиться.

Мессинг, как пишет V-kosmose, считал, что в экономике возникнут проблемы, а ставку надо делать на новые технологии и внедрение новшеств. Предсказатель считал, что сложнее всего будет пережить 2020 год тем, что не готов к переменам и изучению новых сфер.

Ранее "Утро.ру" публиковало пророчества Ванги. Болгарская провидица считала, что именно Россия спасет весь мир от новой болезни. Считается, что ясновидящая имела в виду, что русские ученые изобретут вакцину от коронавируса.