Лучшее лекарство от плохого настроения - смешная шутка от Утро.ру

Обеспокоенный мужчина пришел на прием к терапевту. На вопрос врача, что случилось, пациент рассказал, что его донимают боли между лопатками.

– Скажите, а вы курите?

– Да уже лет пять как бросил.

– А выпить любите?

– Завязал, доктор.

– Может, за женщинами ухлестываете?

– Ну что вы, я порядочный семьянин.

– Тогда все ясно, голубчик. Это у вас крылья режутся!











