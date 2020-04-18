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Анекдот дня на 19 апреля

Анекдот дня на 19 апреля
Фото: pixabay.com
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Обеспокоенный мужчина пришел на прием к терапевту. На вопрос врача, что случилось, пациент рассказал, что его донимают боли между лопатками.

– Скажите, а вы курите?

– Да уже лет пять как бросил.

– А выпить любите?

– Завязал, доктор.

– Может, за женщинами ухлестываете?

– Ну что вы, я порядочный семьянин.

– Тогда все ясно, голубчик. Это у вас крылья режутся!




Кристина ЧЕРНИКОВА

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