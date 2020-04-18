На Руси в этот день запрещалось резать ветки деревьев, чтобы не навлечь на себя беду

Православные христиане чтут 19 апреля, на которое в этом году выпала Пасха, преподобного Евтихия. Считается, что ему нужно молиться женщинам, которые не могут забеременеть.

Что нельзя делать 19 апреля:

1. Издревле девушки не срывали цветков, чтобы не спугнуть судьбу. Они верили, что тогда начнутся проблемы в любви.

2. Нельзя гнуть или срезать ветки деревьев, чтобы личная жизнь складывалась удачно и не возникало конфликтов с окружающими.

3. На Руси не пекли пироги в этот день, кроме яблочных и гороховых. Другие начинки могут вызвать апатию и усталость.

4. Беременным нельзя ходить 19 апреля с распущенными волосами. Издревле считалось, что иначе роды пройдут тяжело.

Приметы и суеверия на 19 апреля:

1. Безветренный день предвещает ранний урожай яровых и хороший зерновых. А вот ветер означает, что хлеба будет мало в этом году.

2. Утренний туман – к отсутствию осадков до конца месяца.

3. Если утки строят гнезда у воды – лето будет комфортным, а если далеко – дождливым.

4. Солнце в этот день – к скорой хорошей погоде, а если пасмурно, будет холодное лето.

5. Разыграется гроза – осень будет поздняя.

Традиции и обычаи на 19 апреля:

1. На Руси в этот день загадывали желание, чтобы урожай гороховых был хорошим.

2. Люди собирали сережки березы, веря, что отвар из них помогает при простуде.

3. Мужчины обязательно шли на рыбалку. В этот день считалось, что будет хороший улов окуня.

4. Так как в этом году на 19 апреля пришлась Пасха, нужно съесть яйцо и попробовать кулич.

5. На Руси яйцо катали по земле, чтобы был хороший урожай.

6. Также на Пасху люди ходили на кладбища и поминали усопших родственников.

Ранее "Утро.ру" делилось подробным гороскопом на апрель.