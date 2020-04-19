Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Анекдот дня на 20 апреля

Злободневная шутка от "Утро.ру" заставит улыбнуться

Сидят супруги на кухне. Жена поставила перед мужем тарелку с гречневой кашей. Он спрашивает: 

– Ты почему мне опять гречку дала? Я устал ее каждый день по три раза есть. Хоть бы хлеб нарезала.

Жена удивилась претензии мужа. 

– Так ты купил 10 килограммов гречки, кто ее есть теперь будет? Нужно сокращать запасы, все равно ничего другого дома нет. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин обратился к россиянам в Пасху

Президент РФ неожиданно заговорил о коронавирусе

В Москве продлили режим пропусков

Ограничения в связи с распространением коронавируса будут действовать до 1 мая

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

861 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей