Злободневная шутка от "Утро.ру" заставит улыбнуться

Сидят супруги на кухне. Жена поставила перед мужем тарелку с гречневой кашей. Он спрашивает:

– Ты почему мне опять гречку дала? Я устал ее каждый день по три раза есть. Хоть бы хлеб нарезала.

Жена удивилась претензии мужа.

– Так ты купил 10 килограммов гречки, кто ее есть теперь будет? Нужно сокращать запасы, все равно ничего другого дома нет.