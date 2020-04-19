Быстро взбодриться помогут смузи и сладости

Натуральные и полезные продукты могут дать необходимый заряд бодрости даже лучше, чем кофе. Не секрет, что от этого напитка может появиться зависимость, а его эффективность может снизиться из-за привыкания организма. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Заменить кофе может зеленый чай, в нем также есть кофеин. Еще одна альтернатива кофе – вода или томатный сок без специй – он полезен для клеток крови. Чем лучше она будет циркулировать, тем бодрее будет человек.

Еще один совет от диетолога Елены Соломатиной. Для энергии и здоровья можно сделать настойку с сухофруктами – их достаточно просто залить водой. Такой напиток улучшает работу нервной системы и расширяет сосуды.

Также можно заменить прием пищи на смузи ягодами, бананом и кисломолочными продуктами. В таком напитке есть витамин С антиоксиданты – все, что нужно для того, чтобы чувствовать себя бодрым. Еще одна замена кофе – шоколад.

Белок из пищи также поможет зарядиться. Диетическая рыба, белое мясо с гарниром из зеленых овощей – идеальный прием пищи перед тренировкой или сложной работой, – передает "Говорит Москва".

Также стоит добавить в рацион жирную рыбу, масла, семена или печень трески – Омега-3 в их составе помогает мозгу лучше работать.

Конечно, одного питания может быть недостаточно. Для того, что чувствовать себя бодрым в течение суток, нужно правильно построить режим дня. Ложиться спать до полуночи, а после подъема пить воду, сделать несколько упражнений и полноценно позавтракать.