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Анекдот на 21 апреля

Анекдот на 21 апреля
Фото: pixabay.com
Забавная шутка от "Утро.ру" зарядит энергией на весь день

– Милый, какой сегодня день недели? 

– Понедельник. 

– Все с тобой понятно. 

– Что такое? 

– Не подходи ко мне больше.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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