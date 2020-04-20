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WWF и Мамба спасают дальневосточных аистов: проект "Хранители аистиных гнезд" получил финансирование

WWF и Мамба спасают дальневосточных аистов: проект "Хранители аистиных гнезд" получил финансирование
Фото: Zuma\TASS
Вымирающий вид из бассейна Амура оказался под защитой WWF и приложения для знакомств Мамба

"Хранители аистиных гнезд" – проект по защите дальневосточных аистов, которых осталось менее 2,5 тысяч. Его учредил WWF при поддержке приложения для знакомств Мамба.

Аисты выбирают партнера на всю жизнь, оберегают гнезда и трогательно заботятся о потомстве. Их поведение схоже с семейными ценностями, которые воплощает приложение для знакомств Мамба. По словам Петра Бойцова, директора по маркетингу Мамбы, такие инициативы могут вдохновить людей на поиск любви и заботу о природе.

Чтобы аисты могли вернуться, "Хранители аистиных гнезд" и Мамба проведут просветительскую работу и меры по укреплению мест гнездования и предотвращению пожаров. Под охраной приложения для знакомств окажется одно из 4-х контрольных гнезд.

Понаблюдать за гнездами аистов можно на сайте АмурИнфоЦентра и через стриминг-сервисы Мамбы.

Отдел информации

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