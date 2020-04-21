Традиционная смешная шутка от Утро.ру - заряд хорошего настроения на весь день!

Гаишник тормозит на трассе автомобиль. Подходит к водительскому окну, а там – пес. На пассажирском месте сидит мужчина.

Обомлевший гаишник громко возмущается:

– Мужик, ты в своем уме? Зачем собаку посадил на место водителя?

Пассажир разводит руками:

– Начальник, я не виноват. Голосовал на дороге, она и подвезла.