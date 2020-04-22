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Бесплатно и эффективно: простые способы снизить давление дома

Бесплатно и эффективно: простые способы снизить давление дома
Фото: Sigrid Gombert/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Правильный рацион и физические нагрузки спасут от гипертонии

С возрастом у людей возникает такая проблема, как повышенное давление. Самый простой способ справиться с ним – принимать лекарства. Однако есть и другие варианты помочь организму естественным путем. 

Прежде всего, необходимо скорректировать питание. Уменьшение количества соли в блюдах способно повлиять на гипертонию. Постарайтесь постепенно снизить количества натрия, тогда будет легче привыкнуть к естественному вкусу пищи.  

Кроме того, в рацион можно включить фрукты, овощи и крупы, чтобы организм получал все необходимые элементы и витамины.  

Снизить давление в домашних условиях способны и физические нагрузки. Регулярная активность позволяет контролировать гипертонию. Также спорт способен продлить жизнь. У активных людей уровень смертность ниже, чем у неподвижных, пишет автор блога "ЗОЖ с Сарматом". 

Упражнения и прогулки на свежем воздухе помогают не только укрепить мышцы, снизить риск заболеваний сердца сосудов, но и помогают сохранить память, внимание и мозговую активность в тонусе. Еще один плюс тренировок – это хорошее настроение.  

Здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки и сбалансированный рацион питания – это простые и эффективные способы профилактики гипертонии. Однако прежде, чем воспользоваться рекомендациями, лучше проконсультироваться с врачом. 

Дарья ПЕТРОВА

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