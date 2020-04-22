У желающих получится узнать свою судьбу на ближайшие месяцы

23 апреля православные верующие чтят память мученика Терентия, который пострадал за свою веру. В народе дату называли днем Терентия Маревного или Днем Солнцезахода. На Руси 23 апреля определяли погоду, а также предсказывали, будет ли год урожайным.

Традиции и обычаи на 23 апреля:

В Терентьев день жены, которые были неверны своим мужьям, приходили в церковь и каялись в своих грехах. На Руси также было принято гадать. Считалось, что в День Солнцезахода можно узнать, какие события произойдут в ближайшие три месяца. Так, если из окна видели проходящего молодого мужчину или женщину, то это сулило спокойствие и благополучие. Кошка – к прибыли. Птицы же обещали новое интересное знакомство.

Приметы и поверья на 23 апреля:

1. Красное солнце в туманной дымке – к богатому урожаю хлеба.

2. Если появились сережки на орешнике, то морозы больше не ударят.

3. Утренний туман обещает дождь в Терентьев день.

Что нельзя делать 23 апреля:

Согласно народным приметам, в День Солнцезахода нельзя делать предложение девушке: брак обязательно распадется из-за частых ссор и измен. Также считалось, что 23 апреля нельзя мыться перед дальней дорогой – это к беде.

Для каких знаков зодиака этот день станет удачным, расскажет подробный гороскоп на 23 апреля.