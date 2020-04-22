Подборка актуальных шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже на самоизоляции

Новые приколы рассмешат и помогут забыть о проблемах.

Коронавирус, кризис – в конце года просто обязаны прилететь пришельцы. У всех этих событий должен быть грандиозный финал.





Сегодня был на дистанционном родительском собрании – мне так понравилось! Впервые сидел в одной кофте и трусах, пока учитель рассказывал об успехах сына. Переодически выключал камеру, чтобы сделать глоток пива – гордился. И, судя по сбоям, я был такой не один.





– Мам, у нас мусор скопился? Хочу выйти на улицу выбросить.

– Да, мусор есть. А ты домашнее задание сделал?

– Сделал!

– Тогда еще вымой посуду, убери за котом и наведи порядок в своей комнате. И после пойдешь.

– Ну мам!

– И не забудь про пол! Вынос мусора нужно заслужить!