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Смешные и злободневные: анекдоты дня на 23 апреля

Смешные и злободневные: анекдоты дня на 23 апреля
Фото: pixabay.com
Подборка актуальных шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже на самоизоляции

Новые приколы рассмешат и помогут забыть о проблемах.

  • Коронавирус, кризис – в конце года просто обязаны прилететь пришельцы. У всех этих событий должен быть грандиозный финал.


  • Сегодня был на дистанционном родительском собрании – мне так понравилось! Впервые сидел в одной кофте и трусах, пока учитель рассказывал об успехах сына. Переодически выключал камеру, чтобы сделать глоток пива – гордился. И, судя по сбоям, я был такой не один.


  • – Мам, у нас мусор скопился? Хочу выйти на улицу выбросить.

– Да, мусор есть. А ты домашнее задание сделал?

– Сделал!

– Тогда еще вымой посуду, убери за котом и наведи порядок в своей комнате. И после пойдешь.

– Ну мам!

– И не забудь про пол! Вынос мусора нужно заслужить!

Карина СИРАЗОВА

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