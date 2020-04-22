Более 200 руководителей Росатома перечислят деньги на борьбу с пандемией

Руководители дивизионов и крупнейших предприятий отрасли приняли присоединились к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и отправят в фонд акции месячную зарплату

С начала распространения коронавируса в России Росатом мобилизовал свои технические, научные, организационные и кадровые ресурсы для борьбы с распространением COVID-19. Более 200 руководителей госкорпорации, включая генерального директора и его заместителей, руководителей дивизионов и крупнейших предприятий отрасли решили перечислить деньги на борьбу пандемией.

В настоящее время корпорация обеспечивает средствами защиты не только своих работников на предприятиях, но и жителей городов, где находятся отделения корпорации. Тесно налажена работа с Федеральным медико-биологическим агентством России, укрепляется материально-техническая база его медицинских учреждений, ведется волонтерская работа – активисты помогают ветеранам и пожилым людям.

В компании подчеркнули, что распространение COVID-19 – это проблема всей России. Поэтому более 200 работников компании, среди которых генеральный директор, его заместители, руководители присоединятся к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и перечислят в фонд акции свою месячную зарплату.

К инициативе руководителей уже присоединились многие сотрудники Росатома и его предприятий. Все они в зависимости от своих финансовых возможностей поддержат общероссийскую акцию.

Акция #МыВместе проводится для того, чтобы поддержать пожилых, маломобильных граждан, медиков в непростое время пандемии коронавируса. Инициаторами проведения выступил Общероссийский народный фронт, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциация волонтерских центров.

В каждом регионе страны работают волонтеры, которые ежедневно разносят лекарства и продукты. Также юристы и экономисты бесплатно консультируют нуждающихся, а тысячи партнеров акции помогают своими товарами и услугами.

В акции принимают участие более 90 тысяч неравнодушных волонтеров. Каждый желающий помочь может узнать подробности на сайте акции. Кроме того, можно сделать пожертвования.