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Более 200 руководителей Росатома перечислят деньги на борьбу с пандемией

Более 200 руководителей Росатома перечислят деньги на борьбу с пандемией
Фото: Артур Лебедев/ТАСС
Руководители дивизионов и крупнейших предприятий отрасли приняли присоединились к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и отправят в фонд акции месячную зарплату

С начала распространения коронавируса в России Росатом мобилизовал свои технические, научные, организационные и кадровые ресурсы для борьбы с распространением COVID-19. Более 200 руководителей госкорпорации, включая генерального директора и его заместителей, руководителей дивизионов и крупнейших предприятий отрасли решили перечислить деньги на борьбу пандемией. 

В настоящее время корпорация обеспечивает средствами защиты не только своих работников на предприятиях, но и жителей городов, где находятся отделения корпорации. Тесно налажена работа с Федеральным медико-биологическим агентством России, укрепляется материально-техническая база его медицинских учреждений, ведется волонтерская работа – активисты помогают ветеранам и пожилым людям. 

В компании подчеркнули, что распространение COVID-19 – это проблема всей России. Поэтому более 200 работников компании, среди которых генеральный директор, его заместители, руководители  присоединятся к всероссийской  акции взаимопомощи #МыВместе и перечислят в фонд акции свою месячную зарплату.

К инициативе руководителей уже присоединились многие сотрудники Росатома и его предприятий. Все они в зависимости от своих финансовых возможностей поддержат общероссийскую акцию. 

Акция #МыВместе проводится для того, чтобы поддержать пожилых, маломобильных граждан, медиков в непростое время пандемии коронавируса. Инициаторами проведения выступил Общероссийский народный фронт,  ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциация волонтерских центров.

В каждом регионе страны работают волонтеры, которые ежедневно разносят лекарства и продукты. Также юристы и экономисты бесплатно консультируют нуждающихся, а тысячи партнеров акции помогают своими товарами и услугами. 

В акции принимают участие более 90 тысяч неравнодушных волонтеров. Каждый желающий помочь может узнать подробности на сайте акции. Кроме того, можно сделать пожертвования. 

Отдел информации

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