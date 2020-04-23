Утро.ру поднимет настроение самыми смешными шутками

В кафе рядом с больницей каждый день наведывался мужчина и заказывал по два стакана коньяка.

Однажды официантка не выдержала и спросила, почему сразу два.

– У меня друг в больнице лежит, я за себя и за него пью, - пояснил он.

Целую неделю постоянного клиента не было. Потом он пришел и попросил принести только один стакан коньяка.

Официантка, хватаясь за сердце:

– Боже мой, неужели ваш друг скончался?

– Ну что вы, он уже выписался! Я просто пить бросил, - успокоил ее мужчина.