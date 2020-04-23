Верующие в этот день чтят память священномученика Антипа

Этот день в народном календаре посвящен половодью. 24 апреля русичи по приметам могли узнать, какого им ждать лета и будет ли урожайным год.

Традиции и обычаи

Считалось, что на Антипа на Руси вскрываются реки и разливаются воды. По рекам в этот день судили об урожае: если во второй раз воды разольются сильнее чем в первый, то жди позднего посева.

Девушки или вдовы верили, что река на Антипа заберет их печаль – достаточно было умыться речной водой, и тоску уносили бурлящие потоки.

24 апреля: приметы

Если после половодья выпадет снег – осенние посевы дадут мало урожая.

Если на Антипа реки не вскроются, жди холодного лета.

Маловодье в этот день сулило бедный урожай.

Вышедший на лед гусь предвещал морозы.

Сны с 23 на 24 апреля считались вещими.

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