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От импотенции и простатита: дачный цветок вернет мужскую силу

От импотенции и простатита: дачный цветок вернет мужскую силу
Фото: Bill Ling/moodboard/www.globallookpress.com
Растение очищает кровь и защищает от инфекций

Эхинацея пурпурная популярна среди дачников не только благодаря своему внешнему виду, но и лекарственным свойствам. Цветок обладает иммуномодулирующим действием. Кроме того, растение очищает кровь и успокаивает нервную систему, а также помогает организму противостоять бактериям и вирусам.

Благоприятно влияет эхинацея и на мочеполовую систему. Настойка из этого растения повышает потенцию, а также предотвращает риск развития простатита и уретрита, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Балканский знахарь". Также эхинацею можно применять и при лечении бесплодия.

Чтобы приготовить народное средство для потенции, понадобятся травы в следующих пропорциях: 4 ч. корней эхинацеи, по 1 ч. травы вереска, почек тополя черного и тысячелистника, по 2 ч. травы спорыша и листьев мать-и-мачехи, 3 ч. плодов шиповника. 2 ст. л. травяного сбора заливаем стаканом воды и кипятим на протяжении 5 мин на небольшом огне, делится рецептом автор блога.

Затем отвар должен настояться в течение 4 часов. Пить такое средство автор блога советует по 50 г три раза в день за полчаса до еды.

Однако больше 10 дней эхинацею применять нельзя, предупреждает автор материала. Не рекомендуется такое лечение и при аутоиммунных заболеваниях, рассеянном склерозе, туберкулезе и беременности. Специалисты также отмечают, что перед приемом любых народных препаратов необходимо обязательно посоветоваться с врачом.

Ранее "Утро.ру" поделилось тремя старинными рецептами с укропом для потенции.

Карина СИРАЗОВА

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