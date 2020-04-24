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Упражнения от гипертонии: легкий способ держать давление в норме

Упражнения от гипертонии: легкий способ держать давление в норме
Фото: Frank Bienewald/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Простая ходьба укрепит сердце и повысит общий тонус организма

Повышенное артериальное давление – распространенный недуг. Есть несколько способов повысить общий тонус организма и нормализовать давление. Необязательно прибегать к медикаментам – специальные упражнения для гипертоников позволят облегчить ситуацию.

Умеренная физическая нагрузка поможет укрепить сердце и минимизирует риск заболеваний. Здесь главное – регулярность.

Самым действенным упражнением является обычная ходьба. Устраивайте себе ежедневные прогулки на свежем воздухе – это позволит нормализовать давление, советуют авторы канала "Экономия на продуктах" в "Яндекс Дзене".

Другое полезное занятие – утренняя зарядка. Простые упражнения: повороты головой, разведение рук, растягивание ног и круговые движение бедрами – помогут организму проснуться и приготовиться к активному дню.

Также для укрепления здоровья и нормализации давления хорошо подходит езда на велосипеде при умеренных нагрузках. Регулярное посещение бассейна отлично укрепляет тело и благотворно влияет на артериальное давление.

Обратите внимание, тренировки, которые не заменят посещение специалиста, всегда нужно проводить при хорошем самочувствии. Если во время упражнений вы почувствуете недомогание – обязательно обратитесь к врачу.

Ранее "Утро" рассказывало, какие продукты помогут снизить давление.

Ольга ФЕДОРОВА

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